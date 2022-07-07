مرتضى منصور يتحدى فريد الديب ويعلن التطوع للدفاع عن نيرة أشرف

الخميس، 07-07-2022
10:28 ص
بعد أن أعلن فريد الديب
قبوله الدفاع عن محمد عادل الطالب المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف
في مرحلة النقض على الحكم، أعلن
رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور
، تطوعه للدفاع عن الطالبة الراحلة نيرة أشرف
طالبة
المنصورة
، التي قتلت غدرا على يد زميلها ، الطالب في نفس كلية الآداب، محمد عادل، أمام
المواطنين في الشارع.
وأضاف
مرتضى منصور
في تصريحات صحفية، أن نيرة أشرف
، طالبة المنصورة
، ذُبِحَت مرتين، المرة
الأولى؛ كانت في الشارع أمام حرم جامعتها والمواطنين، والمرة الثانية؛ عندما خاض البعض
من الأفراد في سمعتها وعرضها، وتعاطفوا مع المتهم القاتل الذي نفَّذ جريمته أمام المواطنين
في الشارع.
وتابع
رئيس نادي الزمالك، أن هناك مشبوهين يجمعون الأموال من المواطنين؛ بحجة الدفاع عن قاتل
نيرة أشرف
طالبة المنصورة
، معلنا تطوعه للترافع عنها في القضية دون أي مقابل مادي.