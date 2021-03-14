كورونا يفتك بفنان سعودي شهير.. ونقله للعناية المركزة

الأحد، 14-03-2021
07:55 م
الطيب حسين
ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن حالة الفنان السعودي إبراهيم الحربي
، ساءت كثيرًا اليوم الأحد وتم نقله إلى العناية المركزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا
.
وبحسب صحيفة "المجلس" الكويتية لإغن الفنان السعودي تم إدخاله إلى العناية المركزة بمستشفى جابر بالكويت، وذلك بعد انخفاض الأكسجين بسبب إصابته بفيروس کورونا.
وتم تداول الخبر بشكل واسع ضمن تعليقات وجهت الدعاء للممثل ذو الـ 65 عاما بالشفاء العاجل،
وكان من بين هذه التعليقات: "الله يشفيه يارب له معزة خاصة هالممثل ياليته مايترقد بالعناية نصيحة مراجعة الطوارئ ويعالج نفسه بالقرنفل مشروب ساخن".
وما زالت عائلة الممثل تلتزم الصمت ولم تعلق على الموضوع بطريقة رسمية حول ما إذا كان إبراهيم في المستشفى بوضع عادي أم تم إدخاله العناية المركزة.