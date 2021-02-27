أول تعليق بعد وفاة فنان كويتي شهير عقب حصوله على لقاح كورونا

السبت، 27-02-2021
09:43 ص
محمد فضل
حالة من الصدمة والحزن انتشرت داخل الوسط الفني الكويتي
وبين الجماهير، عقب وفاة
الفنان مشاري البلام
، رغم حصوله على لقاح فيروس كورونا
،
الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا ووجه البعض اتهامات للقاح بأنه سبب وفاة
الفنان.
وفي أول تعليق كشف مسؤول في وزارة الصحة الكويتي
ة حقيقة ما
تم تداوله شأن وفاة
الفنان الكويتي مشاري البلام
بسبب لقاح كورونا
.
وحسب صحيفة «الأنباء» الكويتي
ة أكد البروفيسور في طب الأطفال
والأمراض المعدية وعضو لجنة اللقاحات في وزارة الصحة الكويتي
ة الدكتور خالد السعيد
عدم صحة ما تردد من أنباء حول علاقة اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19» بحالات الوفاة
التي
تحدث جراء الإصابة، مشددا على أن «كورونا
هي القاتلة وليس اللقاح».
وقال «اللقاح ليست له علاقة بالإصابة بالفيروس
، وهو آمن وفعال».
وأضاف: لو كل شخص أخذ اللقاح وأصيب بفيروس كورونا
لوجدنا
مئات الآلاف من الإصابات والوفيات حول العالم، فهناك أكثر من 200 مليون شخص حول العالم
تلقوا اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19».