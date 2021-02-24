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دولة عربية تعلن الإغلاق الكامل بعد دخولها في الموجة الثالثة

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كورونا
 
الأربعاء، 24-02-2021 09:20 م محمد فضل - متابعات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تعرض فلسطين لموجة ثالثة من فيروس كورونا.
وقالت الوزيرة الفلسطينية إنها وجهت الحكومة بفرض إغلاق شامل في البلاد لمدة أسبوعين للسيطرة على الوضع.
وقررت إسرائيل تحويل "كميات قليلة" من اللقاحات ضد كورونا إلى الفرق الطبية الفلسطينية ، وكذلك إلى عدة دول تقدمت بطلبات للمساعدة في توفير اللقاحات.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن هذا جاء بعد أن تراكمت خلال الشهر الماضي كمية محدودة من اللقاحات غير المستخدمة.
وستكون هندوراس، التي نقلت مؤخرًا سفارتها إلى إسرائيل أول من يحصل على لقاحات من المخزون الإسرائيلي.
وقال مصدر لقناة كان إن طائرة من هندوراس ستصل إسرائيل اليوم للحصول على اللقاحات وهندوراس لن تكون آخر دولة تقوم بهذه الخطوة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه خلال الشهر الماضي تراكمت كمية محدودة من اللقاحات غير المستخدمة ، وبالتالي "تقرر تقديم كمية رمزية من اللقاح للفرق الطبية الفلسطينية وبعض الدول التي اتصلت بإسرائيل".
وأشار البيان إلى أنه تم تلقي "العديد من الاستفسارات" من دول حول العالم لإسرائيل للمساعدة في توفير اللقاحات لكن لا يُتوقع أن يتم المساعدة بكميات كبيرة حتى اكتمال حملة التطعيم في إسرائيل.
 

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