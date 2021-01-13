الطب الشرعي يفجر مفاجأة مدوية عن عذرية «حبيبة» أمام المحكمة

الأربعاء، 13-01-2021
03:50 م
المصريون
فجر تقرير الطب
الشرعي، اليوم الأربعاء، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، والذي
قدمته اللجنة الطبية الثلاثية، مفاجأة مدوية عن عذرية المتهمة «حبيبة» قاتلة
خطيبها
بمساعدة والدها
وسائقهما داخل شقة في الرحاب
.
وقال التقرير، إٔنه
بالكشف عن المتهمة حبيبة تأكد أنها ليست عذراء، وأنها تم معاشرتها معاشرة
الأزواج.
وكانت لجنة الطب
الشرعي في بداية القضية أكدت أن المتهمة عذراء ولم يتم معاشرتها معاشرة الأزواج.
فيما أجلت المحكمة، محاكمة حبيبة أشرف
ووالدها
وباقي المتهمين في قضية الاشتراك بقتل
«طالب الرحاب
» لجلسة 11 مايو المقبل.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة الجلسة
المقبلة لكبير الأطباء الشرعييين، والشاهد التاسع، وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة
ثلاثية من أساتذة النساء طب عين شمس لتوقيع الكشف الطبي على المتهمة الثانية
«حبيبة» لبيان ما إذا كانت بكرا أو فض غشاء بكارتها.
وأحال النائب
العام السابق، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة
اشتراك المتهمين في واقعة قتل
المجني عليه بسام أسامة، يوم 19 أغسطس 2018، بمنطقة
الرحاب
، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وأكّدت التحقيقات
أنَّ المتهمين حبيبة ووالدها
وسائقهما عقدوا العزم على قتل
ه وأعدوا لذلك شقة سكنية
استأجرها الأول وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه بها، وأعد صندوقًا خشبيًا
وحبالًا وشريطًا لاصقًا، بينما ساعدهم باقي المتهمين والاشتراك معهم في الجريمة.