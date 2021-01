صادم.. انتحار ابن رجل أعمال شهير وكاميرا مراقبة توثق ما حدث

في واقعة صادمة، تم الكشف عن مصير نجل رجل أعمال شهير، بعد أيام من الاختفاء، حيث أقدم على ال انتحار من خلال ربط جسده بكتل خرسانية وسلاسل قبل القفز في نهر بعد صراعه مع إدمان المخدرات لسنوات، بحسب ما ورد في التحقيقات.وأفادت عائلته بأن «ألكسندر ستيرن» ابن «رونالد ستيرن» ال مليونير الذي يمتلك واحدة من أفضل مجموعات فيراري في بريطانيا، انتحر بعد 3 أيام من اختفائه في 11 يناير من العام الماضي، حسبما قال محقق طبي.لم يعلم أحد مكانه حتى تم إبلاغ الطبيب الشرعي أن ألكسندر قد استقل سيارة أجرة بقيمة 120 جنيهًا إسترلينيًا من لندن إلى قرية سونينج الراقية في بيركشاير وشوهد آخر مرة في حانة.اكتشف محققو الشرطة حقيبة ظهر تحتوي على متعلقات الشاب البالغ من العمر 36 عامًا عند ال نهر ، ولكن لم تكن هناك في البداية أي علامة على وجوده في المكان وفقًا لصحيفة الدايلي ميل.لكن جسد الشاب الثري طاف بعد ذلك على سطح الماء وشاهده راكب زورق في 4 أبريل من العام الماضي.بين عامي 2016 و 2019، استخدم ألكسندر ميراثًا "كبيرًا'' حصل عليه من جدته للسفر إلى عدة دول مثل المغرب، إسبانيا، البرتغال وكذلك أمريكا الجنوبية ، حيث يُعتقد أنه تعاطى المخدرات التي دمرت حالته العقلية، وفقًا لوالدته سوزان.استمع المحقق إلى كيف بدأ الشاب ألكسندر في حضور اجتماعات زمالة المدمنين المجهولين عند عودته إلى لندن في سبتمبر 2019 وتم تشخيصه بأنه مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطراب في الشخصية غير المستقرة عاطفيًا.أخبر ألكسندر والدته من قبل أنه استقل العديد من سيارات الأجرة إلى المدينة ووقف عند جسر، لكنها أكدت مرددة كلماته: "لم يكن لديه الشجاعة لقتل نفسه".وأضافت سوزان: "خلال الأسابيع الستة الماضية أو نحو ذلك، شعرت أنه كان يفكر في ال انتحار ، كانت قد نفدت طاقته وخياراته وأدرك مدى خواءه رغم كل الأموال التي يملكها هو وعائلته، وقررت ألا أتركه".كما تم توضيح أسلوب حياة ألكسندر غير المعتاد للطبيب الشرعي من قبل والدته، التي أخبرت التحقيق كيف عانى ابن ها من "عدم القدرة على التمييز بين الحقيقة والخيال'' الذي ظهر في حياته البالغة.وعندما كان طفلًا، وصفته والدته بأنه كان "اجتماعيًا، ومهتم بالطبيعة، ولا سيما العروض المسرحية مثل The Wind in the Willows كان له صدى قوي معه".ولكن عندما نشأ والتحق بمدرسة النخبة المستقلة، مدرسة القاعة الإعدادية، ومدرسة شلتنهام جونيور ثم مدرسة الرجبي، أشارت والدته إلى أنه أصبح مراهقًا يعاني من مشاكل مع "التجاهل التام لقيمة المال".أثناء الدراسة في جامعة إدنبرة، طلب "ستيرن" مزيدًا من المال بالإضافة إلى البدلات الفخمة التي حصل عليها من والديه الثريين، وبعد تخرجه لم يكن مهتمًا كثيرًا بالعمل داخل شركة والدته أو شركته الخاصة واستمتع بإنفاق الأموال.كانت عائلته تعلم أن ألكسندر كان يتعاطى المخدرات بما في ذلك الكوكايين أثناء حصوله على درجة الماجستير في الأعمال التجارية والعمل في مقهى بـ لندن، حيث كانت لديه شقة في تشيلسي الراقية، ثم توقف عن حضور الدروس في كلية إدارة الأعمال الأوروبية.ليلة الحادثةكشفت الاستفسارات أنه التقى بأخته إميلي ستيرن في 9 يناير لتناول العشاء، وسحب في الصباح التالي 20 ألف جنيه إسترليني من إحدى نقاط النقد.حجز الشاب في فندق كراون بلازا في باترسي لمدة 3 ليالٍ، لكنه غادر للذهاب إلى "سونينج" وظهر في منزل "بول إن" العام مساء يوم 11 يناير قبل اختفائه، حيث مكث في البار لمدة ساعة واحدة فقط قبل الرحيل.واستمع الطبيب الشرعي إلى نتيجة تشريح جثة ألكسندر المتحللة تمامًا، وخلص إلى أن سبب الوفاة كان "غير مؤكد"، حيث تم العثور على وثائق الهوية بما في ذلك جواز سفره ورخصة القيادة الأوروبية في الجيب الداخلي لمعطفه.كان يرتدي قميصًا بغطاء للرأس ومعطفًا وثلاثة أزواج من السراويل، الطبقة العلوية منها مقاومة للماء، اختتم آلان بليك، مساعد الطبيب الشرعي في بيركشاير، التحقيق بالقول إنه مقتنع بأن ألكسندر كان ينوي إنهاء حياته.وقال بليك: "كان ألكسندر ستيرن شابًا يبلغ من العمر 36 عامًا ولديه تاريخ مضطرب في الصحة العقلية..بينما من الواضح أنه كان لديه عدد من المواهب والصفات ، إلا أن حياته البالغة لم تحقق النجاح والاستقرار الذي كان يتوق إليه بوضوح".