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كاميرا مراقبة داخل عمارة توثق فضيحة جنسية.. سائق تاكسي مع طفلة

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الأربعاء، 26-01-2022 09:27 ص

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة بالقاهرة، يوثق لحظة تعدي رجل "ستئق تاكسي" على طفلة جنسيا.
وأظهر الفيديو “استدراج المتحرش طفلة صغيرة إلى أحد مداخل العقارات بالطابق الأول، واصطحابها على سلم العقار، وبدأ بالتحرش بها وملامسة أجزاء من جسدها، وتبين أنه كان يرتدي بنطالا أسود، ورصدته كاميرات المراقبة في أثناء قفل سحاب بنطاله، خلالها ترك الفتاة، ولذلك أظهرت إحدى الكاميرات المراقبة الواقعة ووثقتها، وصورت السيارة التي استقلها المتحرش.
ورصد مقطع الفيديو اكتشاف الجيران للواقعة عن طريق كاميرات المراقبة، ولكن تمكن المتحرش من الهروب قبل الإمساك به، وركب السيارة وانطلق.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو:
 

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