وزيرة التضامن الاجتماعي تكشف مفاجأة: محمد الأمين حاول يتواصل معي ورفضت

الأحد، 09-01-2022
09:27 ص
علقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
الإجتماعي، على إلقاء القبض على
رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة هتك عرض بعض الفيتات في دار أيتام
تابع له.
وقالت نيفين القباج في مداخلة
هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة
" صدى البلد ": "الدار كانت تبدو مثالية وتتجاوب مع كل معايير
الجودة".
وأضافت نيفين القباج: "عدد الفتيات المتواجدين في الدار 8 فتيات كبار
و10 فتيات صغار"، مضيفة: "هناك إدارة معنية بالتفتيش والرقابة على دور
الأيتام في كافة أنحاء الجمهورية ".
وتابعت نيفين القباج: "وصل لنا تقرير في أغسطس الماضي بأن فتيات الدار
تظهر عليهم مشكلات نفسية واكتئاب، ووصل لي
تقرير يوم 22 نوفمبر 2021 بأن الفتيات صرحوا بأنهم يتعرضون للتحرش
من أحد المتواجدين بالدار واغلقنا الدار بعد التقرير فورا ".
وأكملت نيفين القباج: "تحركنا بتفاصيل مكثفة عن المشاكل التي تعرضت لها الفتيات في الدار، وأعددنا تقرير شامل عن الوقائع من أجل تقديمه للنائب العام".
ولفتت نيفين القباج: "تم عزل الفتيات في مكان لا يعرفه أحد خوفا عليهم
وتم تسكينهم في دور رعاية أخرى آمنة"، مضيفة: "محمد الأمين حاول التواصل
معي بعد غلق دار الايتام لكني رفضت الرد عليه مطلقا وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية
بهذا الأمر".
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم محمد الأمين لاتهامه بالاتجار في البشر
وهتك عرض فتيات بالقوة.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات
لاتهامه بالاتجار في البشر بالتعامل في أشخاص طبيعية؛ وهن فتيات مجني عليهن من
نزيلات دار أيتام
مملوكة له ببني سويف، وذلك باستغلاله ضعفهن بقصد التعدي عليهن
جنسيًّا، وتحريض أخرى على ارتكاب تلك الجريمة، وكذا هتك عرضهن بالقوة والتهديد،
حال كونه مِمَّن له سلطة عليهن، وتعريضهن بذلك للخطر.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من المجلس القومي للأمومة والطفولة في
العاشر من شهر ديسمبر من العام الماضي بشأن ما نُشِر بإحدى صفحات مواقع التواصل
الاجتماعي من هتك المتهم عرض فتيات مقيمات بدار أيتام
يمتلكها ببني سويف، الأمر
الذي رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام في ذات التوقيت،
فتولت النيابة العامة التحقيقات.
واستمعت النيابة العامة لأقوال الفتيات المجني عليهن اللاتي شهدن باعتياد
المتهم هتك عرضهن دون رضائهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع
ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالًا مخلة.