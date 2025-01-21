بينهم إثيوبيا.. العالم الهولندي يحذر 3 دول في الشرق الأوسط من زلزال مدمر الأسبوع القادم

حذر راصد الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، سكان 3 دول في الشرق الأوسط من حدوث زلزال قوي خلال الأسبوع المقبل.

وقال هوغربيتس في فيديو على "يوتيوب" إن هذه الدول هي "شرق إفريقيا خاصة مع النشاط البركاني الحالي في إثيوبيا، وشرق تركيا: حيث يوجد صدع شمال الأناضول، والذي قد يشهد زيادة في النشاط الزلزالي، وإيران: التي قد تتعرض لزلازل بقوة 6 إلى 7 درجات، والشرق الأوسط، داعيا سكان هذه البلاد إلى "التأهب الإضافي".

وأشار إلى أن أيام 20 و21 و24 و25 فبراير مرتبط بزلازل كبرى أيضا تصل قوتها إلى 7.8 درجة و8 درجات على مقياس ريختر.