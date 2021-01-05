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قصة الوفاة المأساوية لبطلة مسلسل "ونيس": استيقظت من الغيبوبة لتملي هذه الوصية

ونيس
قصة الوفاة المأساوية لبطلة مسلسل "ونيس": استيقظت من الغيبوبة لتملي هذه الوصية
 
الثلاثاء، 05-01-2021 08:28 ص المصريون
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الراحلة سعاد نصر التي اشتهرت في المسلسل الشهير "ونيس" مع الفنان محمد صبحي.

ولدت الفنانة سعاد نصر في حي شبرا تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية ثم اكتشفها المخرج كرم مطاوع وقدمها في عدة أعمال.

تزوجت الفنانة سعاد نصر مرتان إحداهما من الفنان أحمد عبد الوارث والثانية من شخص خارج الوسط الفني.

دخلت سعاد نصر في غيبوبة كبرى أثناء إجراء جراحة تجميلية ، وبعدها استيقظت من الغيبوبة لتوصي ببقاء أسرتها بجانبها لمدة ساعة كاملة بعد وفاتها ثم توفيت.
 

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