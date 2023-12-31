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لماذا بكت سما المصري عندما سألتها المذيعة عن مرتضى منصور؟.. تفجر مفاجأة

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سما المصري
الأحد، 31-12-2023 12:37 ص


 

كشفت الفنانة " سما المصري " خلال لقاء مع برنامج " قاعدة ستات " ، عن تجربتها وقضائها ثلاث سنوات ونصف بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب نشرها مقاطع مخلة للآداب .

 

وقالت سما المصري : أنا مكنتش في السجن ، كنت في مركز تأهيل وإصلاح لمدة 3 سنوات ونصف .

 

وأضافت: كانت تجربة قاسية لأن فترة العقوبة طويلة ، ولكن هذا أصلح في الكثير ، ورأيت الناس على حقيقتها ، وعرفت مين بيحبني ومين بيخاف عليا .

وأردفت: اللي وقفوا جنبي فكراهم ، والذي تخلى عني فكراه ، هناك أشخاص لم أتوقع أن يتركوني في محنتي ، وقليل جدا ممن وقفوا بجانبي .

ووجهت رسالة شكر إلى مرتضى منصور، قائلة: "الحقيقة هو اتنازل عن كل قضايا السب والقذف التي كان رفعها ضدي".

 

 

مرتضى منصور

 

وأضافت أن القضايا التي رفعها مرتضى منصور، قام بالتنازل عنها، على الرغم أنه أكثر شخص تصادمت معه وحدث بينهما مشاكل، وعلقت: "بشكره وكتر خيرك طلع أجدع من ناس كتير عرفتهم".

وأردفت: "في ناس كانوا رافعين عليا قضايا، وقالوا هنتنازل ولم يحدث ذلك، ولم أكن متوقعة أن يتنازل مرتضى منصور عن أي قضية".

وأضافت وهي تبكي : "أنا غلطت في حقه وغلطت في حق ناس كتير وفي حق أهلي أيضًا، وكان كثير السجن 3 سنين عليا، ومكنتش عارفة خلال فترة السجن هخرج أشوف أمي ولا لأ، وأنا ظلمت نفسي".

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