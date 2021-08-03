أحلام تفاجيء الجميع بقرار الابتعاد عن الفن: استودعكم الله

الثلاثاء، 03-08-2021
09:41 ص
فاجأت الفن
انة
الإماراتية أحلام ، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بقرار
يتعلق بابتعاد
ها
عن الساحة الفن
ية مؤقتا في استراحة تبدأ في بداية شهر سبتمبر القادم.
وقررت أحلام
الابتعاد
عن الساحة الفن
ية لأخذ قسط من الراحة والاستجمام، ويأتي ذلك بعد فترة
طويلة من النشاط الفن
ي والكليبات المتنوعة لأغاني ألبومها الأخير.
وقالت أحلام،
عبر صفحتها الرسمية في “إنستجرام”:” “مساء الخير حبايبي، قررت أخذ إجازة قصيرة
لمدة شهر راحة واستجمام، قبل بدء موسم حافل أول شهر تسعة، اللهم إني استودعتك نفسي
وذرّيتي ومن معي فاحفظنا بحفظك وأمانك، استودعتكم الله”.