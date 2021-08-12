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السيسي يصدر قرارًا لأول مرة بشأن دار الإفتاء ومصير المفتي مجهول

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المفتي
Native
الخميس، 12-08-2021 10:28 ص
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار رقم 338 لسنة 2021 باعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.
ووفقا لهذا القرار لا تسري دار الإفتاء على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية.
وبموجب هذا القرار يكون تعيين المفتي من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه حتى الآن الموقف لم يتضح بعد ومن المتوقع صدور قرارات توضيحية.
ويترقب الفقهاء والشيوخ قرار الرئيس حول مفتي الديار في ظل اقتراب مفتي مصر الحالي شوقي علام من السن القانوني، مع تساؤلات حول موقفه ومن المرشح من بعده.
 

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