السيسي يصدر قرارًا لأول مرة بشأن دار الإفتاء ومصير المفتي مجهول

الخميس، 12-08-2021
10:28 ص
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي
، على القرار
رقم 338 لسنة
2021 باعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة.
ووفقا لهذا القرار
لا تسري دار الإفتاء على الوظائف القيادية
والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية.
وبموجب هذا القرار
يكون تعيين المفتي
من رئيس الجمهورية الرئيس
عبد الفتاح السيسي
، إلا أنه حتى الآن الموقف لم يتضح بعد ومن المتوقع صدور قرار
ات توضيحية.
ويترقب الفقهاء والشيوخ قرار
الرئيس حول مفتي الديار في ظل
اقتراب مفتي مصر الحالي شوقي علام من السن القانوني، مع تساؤلات حول موقفه ومن المرشح
من بعده.