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قرار رسمي بمنح الجنسية لـ 11 سوريًا وعراقي

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قرار رسمي بمنح الجنسية لـ 11 سوريًا وعراقي

elaosboa36907
مدبولي
Native
Teads
الخميس، 23-02-2023 11:10 ص

 

وافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على منح الجنسية المصرية لـ12 فردا بينهم 11 سوريا وشخص عراقي، بعد الإطلاع على قوانين الجنسية المصرية والاستثمار.

 

واشتمل قرار رئيس الوزراء على منح الجنسية المصرية لـ11 فردا من أصحاب الجنسية السورية، وفرد عراقي الجنسية.

 

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس قرار رئيس الوزراء، والذي حمل رقم 596 لسنة 2023، وضمّت قائمة الأسماء التي تم منحها الجنسية المصرية كل من:

 

عبد السلام ياسين كرازي "سوري الجنسية" من مواليد حماة بتاريخ 19-11-1975، وأحمد رضوان سماقية "سوري الجنسية" من مواليد دمشق بتاريخ 15-3-1978، ويوسف صبحي دباغ "سوري الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 15-1-1991، ونجم عبد الأمير رسول القيس "عراقي الجنسية" من مواليد بغداد بتاريخ 27-12-1958، ومؤيد عمر طلس "سوري الجنسية" من مواليد دمشق بتاريخ 2-4-1978، وصفوان عز الدين أبو اللبن "سوري الجنسية" من مواليد حمص بتاريخ 1-1-1952، وعبد الصمد مصطفى الحلبي "سوري الجنسية" من مواليد دمشق بتاريخ 6-5-1972، وعدنان محمد عادل حالو "سوري الجنسية" من مواليد السعودية بتاريخ 3-4-1982، وعبد الحق محمد زهير كيتوع "سوري الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 5-1-1980، ومحمد صبحي مصطفى دشق "سوري الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 5-5-1980، وأسامة بدر الدين العوف "سوري الجنسية" من مواليد دمشق بتاريخ 10-12-1956، ومحمد أسامة العوف "سوري الجنسية" من مواليد دمشق بتاريخ 9-3-1988.

 

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