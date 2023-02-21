الأربعاء 22 فبراير 2023
توقيت مصر 02:38 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جدل كبير.. وائل كفوري يستعد للزواج من فتاة مسلمة غدًا

طلب عاجل من كولر لسيد عبدالحفيظ بشأن سهر 3 لاعبين

رد غير متوقع من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

عالم تنبأ بزلزال تركيا يحذر من زلزال قوي غدًا

مقتل 11 وإصابة 800 شخص في زلزال تركيا وسوريا الجديد

مفاجأة عن هوية ملقي الحجارة على القطار وإصابة السائق وسبب فعلته

ارتفاع الدولار والريال.. أسعار العملات أمام الجنيه اليوم

بعد دعوات المقاطعة.. إلغاء حفل كيفين هارت في مصر

بيان من النيابة العامة بشأن نتيجة التحقيقات في وفاة لاعب الملاكمة بضربة في الرأس

هو جماع الأقطن الذي حذرنا النبي من فعله رغم أنه ألذ شيء للزوجة؟.. داعية يرد

ADS
 

بعد دعوات المقاطعة.. إلغاء حفل كيفين هارت في مصر

197-010521-canceling-kevin-hart-concert-egypt-2
كيفين هارت
Native
Teads
الثلاثاء، 21-02-2023 11:03 ص

 

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الكوميدي الأمريكي كيفين هارت في القاهرة عن إلغاء حفله الذي كان مقررا الثلاثاء، مرجعة ذلك إلى أسباب لوجستية.

 

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" إن الحفل تم إلغاؤه لأسباب لوجستية محلية، ودعت حاملي التذاكر للتواصل معها من أجل استعادة أموالهم. وتراوحت أسعار تذاكر الحفل ما بين 1200 إلى 5 آلاف جنيه.

 

وكان من المقرر إقامة الحفل في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وهو أول عرض ستاند أب كوميدي لكيفين هارت في مصر.

 

ويأتي العرض ضمن جولة ستاند أب Reality Check، وهي أول جولة للنجم الأمريكي تتضمن عروضًا في أفريقيا والشرق الأوسط. وبدأ هارت رحلته إلى أفريقيا من بريتوريا في جنوب أفريقيا، ثم كان من المقرر الانتقال إلى القاهرة، يليها حفل أبوظبي، وتنتهي رحلته في الشرق الأوسط من الصخير في البحرين.

 

وأثار الإعلان عن حفل كيفن هارت في القاهرة، انتقادات ودعوات للمقاطعة بسبب تصريحاته عن الفراعنة.

وتداول ناشطون تصريحات لهارت قال فيها "يجب أن نعلِّم أولادنا تاريخ الأفارقة السود الحقيقي، عندما كانوا ملوكاً في مصر، وليس فقط حقبة العبودية التي يتم ترسيخها بالتعليم في أمريكا. وتساءل: "تتذكرون الوقت الذي كنا فيه ملوكاً؟".

 

واتهم الناشطون هارت باعتناق أفكار حركة "أفروسينتريك"، وهي حركة ناشطة في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، وتنتشر بين بعض الجماعات ذات الأصول الأفريقية، يزعم أصحابها أن أصل الحضارة المصرية أفريقي فقط.

 

إقرأ ايضا

download

جدل كبير.. وائل كفوري يستعد للزواج من فتاة مسلمة غدًا

Capture

عالم تنبأ بزلزال تركيا يحذر من زلزال قوي غدًا

19_2020-637450030499704297-970

مفاجأة عن هوية ملقي الحجارة على القطار وإصابة السائق وسبب فعلته

أخبار متعلقة

63e22c3a423604405b32d2bf

أول رد من البحوث الفلكية بشأن زلزال مدمر يضرب مصر قريبًا

تنزيل (2)

لواء سعودي يطالب بمحاسبة رئيس تحرير جريدة الجمهورية بسبب مقال مُسيئ

Qmxvb21iZXJnIEltYWdlIChGLkEp_830x550_11684042241627032746

الإمارات تستحوذ على نصف محطات الوقود في مصر في صفقة جديدة

hamada_elrasam-001-37

ممدوح حمزة بعد عودته لمصر: هناك انفراجة قريبًا

Capture

فيديو إمام يلعب كرة في المسجد يثير الغضب.. ووزارة الأوقاف تكشف مفاجأة

y

الأرصاد: أمطار 3 أيام متواصلة بداية من اليوم على هذه المناطق