قبل ولا بعد؟».. مي نور الشريف تفاجئ الجميع بشكلها بعد التخسيس (صور)

الثلاثاء، 29-11-2022
09:01 ص
تصدرت الفنانة مي نور الشريف
مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد ظهورها بشكل مختلف
عقب خضوعها لريجيم صحي، حيث ظهرت وهي تحتفل بعيد ميلاد والدتها الفنانة
بوسي.
وتعد مي نور الشريف
، من الفنانات اللواتي لا يظهرن بشكل كبير، ولكن عند
ظهورها تحرص على الظهور بشكل مميز ولافت.
كما تميل مي نور الشريف
، إلى عدم وضع المكياج بشكل كبير، وتفضل الظهور
بشكلها وملامحها الطبيعية .
كما تفضل مي نور الشريف
، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها
بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.
وإليكم صور مي نور الشريف
قبل وبعد التخسيس