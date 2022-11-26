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تسريب صورة لـ منة شلبي أثناء احتجازها بعد ضبطها بمخدرات

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منة شلبي
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السبت، 26-11-2022 09:39 ص
نشرت وسائل إعلام أول صورة للفنانة منة شلبي، أثناء احتجازها في مطار القاهرة قبل ترحيلها إلى النيابة بعد ضبطها بكمية من المواد المخدرة.
وأظهرت الصورة منة شلبي وهي متخفية بملابسها مرتدية كمامة ونظارة حتى لا يتعرف عليها أحد.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، مقابل سداد ضمانًا ماليًّا قدره خمسون ألف جنيه.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا ظهر الجمعة الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بضبط الممثلة " منة شلبي" بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية، والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها، وتم التحفظ على المواد المضبوطة.

 

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