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هبة السيسي تثير الجدل بفستان فاضح: البطانة بلون بشرتي

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هبة السيسي
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Teads
الثلاثاء، 15-11-2022 10:08 ص


علقت الفنانة هبة السيسي، على الانتقادات التي وجهت لها بعد ظهورها بفستان مكشوف بمهرجان القاهرة السينمائي، قائلة "البطانة بلون بشرتي".

وقالت هبة السيسي، إنها أرادت ارتداء فستان محتشم، إلا أن الإضاءة الفاتحة بشكل كبير أظهرت أن الفستان شفاف وأن البشرة كلها بلون واحد.
وتابعت : "أنا اخترت الفستان علشان مختلف، وينافس عروض الأزياء العالمية، ويشبه فساتين الملكات في العصر الفرعوني".

وأضافت هبة السيسي،: "بعد الافتتاح لقيت نفسي تريند ومصر كلها بتكلمني، وبتقول إني بتحدى حسين فهمي، وأنا مش بتحدى حد".

 

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