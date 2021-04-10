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قبل أيام من رمضان.. فنانة شهيرة تفاجئ الجميع وتعلن الاعتزال

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السبت، 10-04-2021 03:01 م المصريون

قبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم، فاجأت الفنانة السعودية الشهيرةمروة محمد محبيها بإعلان زواجها مجددا خلال ظهورها مع خبيرة التجميل بدور البراهيم.
وقالت مروة انها تقيم حاليا بالمملكة العربية السعودية بعد ان كانت مستقرة في الامارات وقررت اعتزال التمثيل وفقاً لرغبة زوجها الذي رفضت الكشف عن هويته.
كما أكدت مروة في حديثها انه لن تنشر صورا من زفافهما خصوصا انها ليست من هواة من يحبون الظهور بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي ولا ترغب حاليا في الكشف عن معلومات حول زواجها أمام الجمهور وتفضل ان تبقى الامور سرية.

 

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