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فيديو لوكالة "ناسا" يوثق لحظة انهيار مركز التجارة العالمي

فيديو لوكالة "ناسا" يوثق لحظة انهيار مركز التجارة العالمي
فيديو لوكالة "ناسا" يوثق لحظة انهيار مركز التجارة العالمي
 
الجمعة، 12-03-2021 12:01 م فتحي مجدي
وثق مقطع فيديو التقطه رائد فضاء بوكالة "ناسا"، لحظة انهيار برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك خلال هجمات 11 سبتمبر في عام 2001.

المقطع الذي سجله رائد الفضاء فرانك كولبيرتسون، في الأصل في فيلم وثائقي عام 2014 بعنوان رواد الفضاء: "هيوستن لدينا مشكلة"، تمت مشاركتها مؤخرًا على تطبيق "تيك توك".

في الفيديو، يصور فرانك التي انتابته حالة من الرعب، سحابة الدخان التي تغلف مانهاتن في مدينة نيويورك من على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، دون أن يكون لديه أي فكرة عما يجري.

في وقت لاحق من الفيلم الوثائقي، يتذكر: "كان الطقس صافيًا تمامًا في ذلك اليوم. تمكنت بسهولة من رؤية مدينة نيويورك، عمود أسود كبير من الدخان يتصاعد من المدينة، وبينما كنت أقوم بالتكبير باستخدام كاميرا الفيديو، كان بإمكاني رؤية هذه النقطة الرمادية الكبيرة التي تحيط بجنوب مانهاتن".

وأضاف: "ما كنا نشهده هو سقوط البرج الثاني". في ذلك الوقت، لم يكن يعرف ما إذا كانت عائلته بخير، وعندما علم بما حدث من وكالة "ناسا" سمحوا له بالاتصال بزوجته.

وقال: "إنه شعور منعزل أن تعرف أنه لا يمكنك أن تكون مع أحبائك للتأكد من أنهم بأمان. ناسا رتبت لمكالمة هاتفية مع زوجتي في ذلك المساء. شعرت بالارتياح للتحدث معها لمعرفة أنها بخير وأن الأطفال بخير".

وشوهد الفيديو بعد تحميله على تطبيق "تيك توك"، أكثر من 260 ألف مرة وأثار ردود فعل واسعة.

وعلق أحدهم قائلاً: "لقد رأيت ذلك يحدث بشكل مفجع للغاية". وقال آخر: "العالم لن ينسى أبدًا. أنا من أوروبا، وأعيش في البرتغال، وكل عام أتذكر ذلك اليوم الحزين". وقال ثالث: "أشعر بالقشعريرة".

https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/harrowing-footage-nasa-astronaut-shows-23671143 XMA Header Image NASA astronaut's harrowing footage shows World Trade Centre collapse during 9/11
 

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