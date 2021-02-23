الثلاثاء، 23-02-2021
05:30 م
فتحي مجدي
هرع خبراء المتفجرات بولاية أوهايو
الأمريكية إلى حيث عثر على "طرد مشبوه" خارج الكنيسة
، لكن كانت المفاجـأة حين تم اكتشاف أن محتويات الحقيبة هي عبارة عن ستة من القطط الصغار ووالدتهم.
وقال مكتب عمدة مقاطعة بتلر، إنه تم استدعاء الشرطة بعد الاشتباه في العثور على قنبلة أمام كنيسة
في "نيو ميامي"، لكن عند الاقتراب منها تبين أن العبوة، وهي حقيبة رياضية كبيرة، تحتوي على قطة وست قطط.
وأشار إلى أنه جرى العثور على ملاحظة داخل الحقيبة أن القطة الأم، "سبرنكلز" أنجبت القطط في اليوم السابق.
وعلى الفور، نقلت القطط إلى جمعية أصدقاء الحيوان للرفق بالحيوان في هاملتون، حيث كانت في صحة جيدة، وتم نقلها إلى عائلة حاضنة.
قال الملجأ إنه سيوفر تحديثات عن "سبرنكلز" وصغارها، حيث يستمرون في النمو خلال الشهرين المقبلين.