مصرية تتصدر مديري الثروات في أمريكا

الأربعاء، 24-02-2021
03:07 م
متابعات- أمينة عبد العال
تصدرت المصرية ليل بنس مديري الثروات في الولايات المتحدة
بعد أن تم
اختيارها لترأس قائمة فوربس كأفضل مستشاري إدارة الثروات في 2021 .
و تناولت " سكاي نيوز عربية
" قصتها في لقاء خاص بها ، والتي قالت فيه أن حياتها لم تكن سهلة علي الإطلاق
بل كانت محفوفة بالعثرات .
و تروي حكايتها قائلة :" قبيل 54 عاما تقريبا وتحديدا
في سنة 1967 كانت الشابة المصرية ليلى بنس، تجلس مع والديها وشقيقاتها الثلاث، وهم
يتناولون الإفطار، قبل أن تدوّي صافرات الإنذار في المكان لأجل الحث على ترك المنزل
والهروب بسبب بدء غارة جوية ، قضت الأسرة ساعات في حالة من الرعب والفزع، قبل
العودة إلى المنزل ثانية، لكنه كان قد تحوّل لكومة رماد بعد أن سقطت عليه إحدى القنابل،
لتتغير حياة الأسرة البسيطة الهادئة، وتكون تلك القسوة مُحركًا للوصول إلى أعلى المراكز
الاقتصادية في العالم.
وتكمل قائلة :" رؤية المنزل محطما وفقدان كل شيء، وأنا في الثانية
عشر من عمري كان الوقود الذي حركني، فوالدي عاشق الأرقام والحسابات ومدير أحد البنوك
المصرية، كان ملهمًا لي، لأسير على دربه وأكون واحدة من أنبغ العقول المصرية التي استطاعت
أن تتبوأ مكانة عالية في الاستثمار، مضيفة أنها اضطررت للسفر إلى الزقازيق بعد هدم
المنزل للإقامة مع جدتها، غير أن والداها استقرا في السويس واستأجرا شقة لظروف عمل
الوالد، الذي قرر هو الآخر بعد فترة ترك السويس والسفر إلى القاهرة لنمكث فيها عامين
تقريبًا قبيل السفر إلى الولايات المتحدة
الأميركية".
وتكمل :" قرر الأب بعد نصيحة عدد من الزملاء في نيويورك
التقدم بطلب للهجرة والاستقرار هناك، ولكن قبيل شهر من السفر كُسرت ساق الوالد، فاضطرت
ووالدتي إلى السفر، خشية انتهاء فترة تأشيرة الدخول الممنوحة لهما قبل أن يشفى الوالد،
مضيفة عن تلك الفترة القاسية من حياتها، ضطررت أنا ووالدتي إلى الإقامة في غرفة واحدة
مع عائلة في بويرتو ريكو بسبب عدم وجود الأموال الكافية للمعيشة، قبل أن يعود الأب
بعد عام ونصف تقريبًا من سفرنا.. في تلك الفترة تقدّمت إلى المدرسة، ولصعوبة الحياة
كان عليّ أن أجد فرصة للعمل كبائعة لـ"النقانق السريعة" على إحدى العبارات
بعد الساعة الخامسة، لتوفير بضعة دولار
ات في اليوم أساهم بها في المسكن والطعام.
وتكمل قائلة :" "كنت أذهب إلى المدرسة في البرد الشديد، كنت
لا أشعر بأذني وأطرافي أحيانًا، وأنا في انتظار االحافلة في البرد القارس، وبعد الخامسة كنت أذهب إلى العبّارات البحرية التي
تنقل العاملين من جزيرة ستاتن عبر ميناء نيويورك إلى أمكان عملهم المختلفة وأبيع له
النقانق ، مؤكدة أن تلك الفترة علمتها كيفية تقديم الخدمات للزبائن بالشكل الأمثل،
وبأن المِحن مهما عظمت فهي التي تخلق النجاح، فقد واجهت تحديات كثيرة. شعرت بالإحباط
أحيانًا غير أنني كنت أقوى على كل الصعاب وأتغلب عليها، لأن هدفي هو الوصول لأعلى المراتب".
أكملت ليلى دراسة
الثانوية ثم تقدمت لدراسة الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، ثم بدأت الاستثمار في الأموال بـ20 ألف دولار
فقط،
ولم تكن تسعني الدنيا حينها من الفرحة، ليزداد هذا الرقم ويصل الآن لمعدل استثمار وصل
إلى 2 مليار دولار
، لافتة إلي أنه لم تستطع النوم في تلك الليلة من الفرحة .
و أشارت إلي أنها كانت تنوي زيارة مصر قبل فترة قصيرة ولكن
ظروف جائحة كورونا ألغت جميع المخططات.. ولكني أحاول كثيرًا مساعدة المستشفيات الخيرية
المصرية، وتقدم لهم العون والدعم، كما حدث مع الدكتور مجدي يعقوب فقمت بعقد اتفاقات
مع عدد من الشخصيات الاقتصادية، ليساعدوا المستشفى ويتبرعوا بالأموال، كما اتفقت مع
عدد من العملاء الاقتصاديين على زيارتهم لمصر دومًا والترويج للسياحة"
وكانت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم قدمت لها التهاني
لاختيارها كأفضل مستشاري إدارة الثروات لعام 2021 بالولايات المتحدة
الأمريكية
مؤكدة أن شعار " مصر تستطيع " يتحقق دوما مع كل إنجاز يحققه خبراء مصر
حول العالم .
جدير بالذكر أن ليلى بنس واحدة من أنجح وأهم المخططين الماليين
في أمريكا
، وتتمتع بخبرة تعدت الـ40 عامًا في مجال الاستثمارات المالية والتدفّق النقدي،
الأمر الذي أكسبها كفاءة متميزة في مجال إدارة الثروات.