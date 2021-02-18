رغد صدام حسين تفجر مفاجأة بشأن القبض على والدها في حفرة

الخميس، 18-02-2021
07:27 م
محمد فضل
روت رغد صدام حسين
، ابنة الرئيس العراقي الراحل، تفاصيل جديدة
ومثيرة بشأن إلقاء القبض
على والدها
داخل حفرة وتخديره كي يظهر بتلك الصورة.
قالت ” رغد ” خلال مقابلة مع قناة ” العربية “:” أرادوا من
كل ذلك أن يخيفون الآخرين ممن في السلطة “، مؤكدة:” والدي كان مخدرا والدليل على ذلك
حركات عينه وحركة رأسه البطيئة “.
وأضافت ” رغد “:”لم أتكهن أن والدي كان مخدرًا، ولكن سمعنا
التفاصيل منه في هذا الشئ “، موضحة:” مشهد القبض
على والدي داخل حفرة مجرد تمثيلية
على الطريقة الأمريكية لإظهار الشخص الآخر بصورة ضعيفة “.
وحول ردة فعلها عند مشاهدة صورة القبض
على والدها
داخل حفرة،
ذكرت ” رغد “:” انوجعت وتألمت كثيرا، بسبب أخذ العدو والدي “.
وأشارت:” والدي لم يكن بحفرة ولكنه كان بملجأ خصص لهذه المرحلة
مثله مثل أي مقاتل بطل “، لافتة:” العراقيون
في جبهات القتال أبطال المنطقة، فالعراقي مشهود له بالقتال لأنه يقاتل منذ سنوات طويلة
ومازال يقاتل “.
واختتمت ” رغد ” كلامها، قائلة :” العراقي له ملاجئ عسكرية
في كل مكان يقاتل فيه الجيش العراقي، وهذا لا ينتقص منه “.