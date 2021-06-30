فيديو صادم.. يطعن زوجته بشكل وحشي أثناء جلوسهما في مطعم

الأربعاء، 30-06-2021
09:15 ص
نشرت وسائل إعلام، فيديو صادم لرجل تركي
يعتدي على زوجة
ه بشكل وحشي، أثناء
جلوسهما في مطعم
على بحر إيجة.
ورصد الفيديو قيام الزوج المشار إليه بترك مقعده، والتوجه نحو زوجة
ه التي
كانت جالسة في مواجهته وبجوارها رضيعمها، ودون سابق إنذار بدأ في ضربها على رأسها
بقوة مستخدما كوب زجاجي كان موضوعا على الطاولة أمامهم.
وأظهر الفيديو قيام سيدتين من الحاضرين في المقهى بمحاولة الدفاع عن الزوجة
التي تتعرض للضرب، حيث انقضت إحدى السيدتين على الزوج لإبعاده وشاركتها أخرى، ليشتبك
معهما الأخير قبل أن يرحل من المكان، وسط حالة من الصدمة تسيطر على زوجة
ه التي
ظهرت والدماء تنزف من رأسها بغزارة نتيجة اعتداء زوجها عليها بشكل وحشي.
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