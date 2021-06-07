السعودية.. شاب يطعن 3 رجال أمن بسبب ما فعله أحدهم مع امرأة (فيديو)

الإثنين، 07-06-2021
03:26 م
أقدم شاب سعودي على طعن
3 حراس أمن في مجمع تجاري بالدمام
بالمملكة العربية السعودية
، أحدهم حالته خطيرة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي
مقطع فيديو يوثق جانباً من عملية الاعتداء.
وفي التفاصيل، بحسب “سبق” فقد قام أحد حراس الأمن بإيقاف
أم وابنتها بجانب بوابة الدخول للمجمع التجاري حتى لا يعيق الدخول للآخرين بعد ان اكتشف
أن تطبيق توكلنا لدى الأم وابنتها يحتاج التحديث.
وفور أن تم تحديث التطبيق دخلت الأمن وابنتها للمجمع، وسارت
الأمور بشكل طبيعي، دون شكوى من أحد.
وبعد يومين وصل شاب إلى نفس البوابة التي دخلت منها الأم
والبنت وسأل عن رجل الحراسات الأمنية الذي قام بإيقاف الأم وابنتها، واستدرج الشاب
رجل الحراسات الأمنية وقام بالاعتداء عليه بالضرب وهرب داخل المجمع، وعندما حاولوا
إيقافه قام بطعن
ثلاثة حراس أحدهم في حالة خطيرة.
فيما تم إلقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية لإكمال اللازم
ونقل المصابين للمستشفى.
شاهد الفيديو بالضغط هنا: