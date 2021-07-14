فيديو صادم.. لحظة مقتل فنان شهير في بث مباشر على الهواء

الأربعاء، 14-07-2021
07:33 م
في واقعة صادمة، تعرض مغني شهير للقتل أثناء ظهوره في بث
مباشر، بعد تلقيه أعيرة نارية أودت بحياته.
و نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع يوثق لحظة إطلاق
النار على مغني راب أمريكي شهير مما تسبب في مقتل
ه، بينما كان في بث حي على “انستجرام”
مع صديقه.
وأشارت إلى أن مغني الراب الأمريكي “زيريل ريفيرا” المعروف
باسم “لا رابارإنديان ريد بوي”، البالغ من العمر 21 عامًا، قتل على يد عصابة بدم بارد
نهارًا داخل سيارة
ه.
وأضافت الصحيفة أن القتيل كان يبتسم ويضحك مع صديقه على
“انستجرام” قبل إطلاق 12 رصاصة باتجاهه مما أودى بحياته.
وتحدثت عن أن القتيل لقي مصرعه في لوس أنجلوس الأمريكية،
ولم يتم القبض حتى الآن على القاتل، إلا أن الشرطة تعتقد أن عملية القتل مرتبطة بعصابة.
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