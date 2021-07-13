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إصابة تامر عبدالمنعم بأزمة قلبية مفاجئة وخضوعه لعملية قسطرة في القلب

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تامر عبدالمنعم
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الثلاثاء، 13-07-2021 11:35 ص

أصيب الفنان تامر عبدالمنعم، بأزمة قلبية مفاجئة تم نقله إلى المستشفى على إثرها، وتم إدخاله غرفة العمليات وخضع لعملية قسطرة في القلب لإنقاذه.
ونقلت سائل إعلام عن مصادر، أن الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، غادر إلى غرفة العناية المركزة ليظل تحت الملاحظة الطبية خلال الساعات المقبلة على أن يغادر بعد استقرار الحالة.
وبين أن السبب وراء ذلك يعود للإجهاد، إذ نصحه الأطباء بالهدوء والتريث في معاملاته كي لا يسوء وضعه الصحي.
فيما نشر مقربون منه صورة من على سريره داخل المستشفى، وعلق أحدهم قائلًا:" ألف سلامة عليك يا أجدع فنان وأجدع إعلامي .. الفنان والاعلامي تامر عبدالمنعم الأخ الغالي ربنا يشفيك ويعافيك اللهم اذهب البأس رب الناس اشفي انت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما".

 

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