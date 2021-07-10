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أحمد الفيشاوي ينشر صورته في أحضان خادمته: شكرًا يا فلورنس

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الفيشاوي وزوجته
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السبت، 10-07-2021 09:38 م

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة له مع عاملة منزله على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ووجه رسالة لها كتبها في تعليق : "شكراَ يا فلورنس علي كل الحاجات الحلوه اللي بتعمليها معانا و أخلاقك و طيبتك".
وأشاد المعلقون بخطوة أحمد الفيشاوي واعتبروها انسانية لأبعد الحدود وأثنوا على تواضعه.
من ناحية ثانية، لا زال أحمد يصوّر مشاهده في فيلم "ريتسا" من تأليف معتز فتيحه و اخراج أحمد يسري، وهو من بطولة محمود حميدة، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، أمير المصري، كارولين عزمي ويوسف عثمان.
 

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