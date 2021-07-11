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إصابة الفنان مجدي عبيد بجلطة في القلب

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مجدي عبيد
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الأحد، 11-07-2021 11:56 ص
قالت نجلاء عبد السلام، زوجة الفنان مجدي عبيد، إن زوجها يتواجد في العناية المركزة إثر إصابته بجلطة في القلب.
وأضافت نجلاء عبد السلام، عبر حسابها الشخصي في “فيسبوك”:”: "اللهم أنت الشافي المعافي اشفي مجدي".
وتابعت: “أتمني من كل الأصدقاء يدعولو..مجدي ما زال في الرعاية المركزة، وبشكر كل الأصدقاء اللي وقفو جنبي في الأزمة اللي احنا فيها”.
ومن الجدير بالذكر أن مجدي عبيد هو مخرج وممثل مسرحي، أخرج ومثل العديد من المسرحيات بمسرح الثقافة الجماهيرية منذ عام 1985، وشارك في العديد من المسلسلات، منها “أفراح القبة” و”بدون ذكر أسماء”، و”أبو العروسة 2″، كما اشتهر بدور “حسين أبو الروس”، في مسلسل “حديث الصباح والمساء”.
 

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