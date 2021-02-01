فيديو صادم.. أجانب يشربون بول الإبل في السعودية شاهد رد فعلهم
بول ا|لإبل
الإثنين، 01-02-202103:07 مالمصريون
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع
فيديو لمجموعة من السياح الأجانب المسلمين، وهم يشربون بول الإبل.
ويظهر في الفيديو مدى حالة الإشمئزاز من بعضهم عند تناول البول، فيما أصيب
البعض بحالة غثيان.
من جانبه علق الكاتب السعودي الشهير تركي الحمد على الفيديو بالقول :« وجود مثل هؤلاء،
فإن الإسلام في أزمة فعلا..يعني لم يبقى من هذا الدين العظيم إلا هذه الجزئية المشكوك
في صحتها أصلا؟..نعم..نحن في أزمة وجود خانقة».
وعلق
آخر بالقول :" هذا اقرب الى الاستهزاء منه الى الاقتداء،نعم بول الابل وغير بول
الابل من الامور التي تشمئز لها النفس وموجوده بالطبيعه يكون بها شفاء لبعض الامراض
فتستخرج مادتها الفعّالة ويتم ترخيصها وبيعها فهذه متطلبات العصر اما جعلها كقهوةلشربها
اقتداء فهذا اذية لديننا ولنبينا عليه الصلاة والسلام".