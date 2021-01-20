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سقوط شهداء ومصابين.. تفاصيل ما حدث في السعودية فجرًا

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الشرطة السعودية
 
الأربعاء، 20-01-2021 12:09 م المصريون

شهدت الساعات الولى من صباح اليوم الأربعاء، تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن وأحد المواطنين الذين كان محتجزًا شقيق زوجته، ما أدى إلى استشهاد شرطيين وإصابة ثالث ومقتل المُحتجز.
وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه عند الساعة (2 : 00) من صباح يوم الثلاثاء الموافق 6 / 6 / 1442هـ، وأثناء مباشرة إحدى الفرق الأمنية بشرطة المنطقة بلاغاً عن قيام مواطن بالعقد الرابع من العمر باحتجاز شقيق زوجته تحت تهديد السلاح، داخل وحدةٍ سكنيةٍ بحي المعيزيلة شرق مدينة الرياض لخلافاتٍ عائلية بينهما، تعرضوا لطلقات نارية إثر مبادرة الجاني بإطلاق النار بكثافة وعشوائية من سلاح رشاش مما نتج عنه مقتل المواطن المُحْتَجزْ واستشهاد اثنين من رجال الأمن، تغمدهم الله بواسع رحمته، وإصابة رجل أمن بعيارٍ ناري في الفخذ وهو بحالة صحية مستقرة .
وبمتابعة الجاني تم بفضل الله رصد وجوده داخل مزرعة بهجرة الرفيعة (300 كم) شمال شرق منطقة الرياض، حيث تمت محاصرته والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن وإصابته بعيارٍ ناريٍ بقدمه، وضبطت كمية من مادة الحشيش المخدر بحوزته.
وقد جرى إيقافه واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
 

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