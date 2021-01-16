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الأسبوع القادم يشهد حدثًا لأول مرة في تاريخ السعودية

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السعودية
 
السبت، 16-01-2021 05:54 م المصريون

أعلنت أمانة منطقة الرياض، تفاصيل تنظيم فعالية سينما السيارات «وميض الرياض»، بالتعاون مع القطاع الخاص، والمقرر أن تبدأ الأسبوع الجاري، والذي يُنظم لأول مرة في تاريخ المملكة.
وقالت أمانة الرياض، في بيان لها: إن الفعالية تتضمن عرض ثلاثة أفلام سينمائية يوميًّا ما بين عربية وعالمية، ويتسع الموقع لأكثر من 150 مركبة في العرض الواحد، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، في كل عرض.
وأضافت أن الفعالية تراعى خصوصية المرتادين، وتُتيح لهم الاستماع إلى المؤثرات الصوتية عبر نظام مرتبط بسماعات المركبات، إضافة إلى توفر منطقة مخصصة لعربات الأطعمة، وتقديم الخدمات للزوار عبر تطبيقات إلكترونية دون الحاجة إلى النزول من المركبة.
وأفادت بأنها ستوضح عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” آلية حجز تذاكر فعالية سينما السيارات، التي ستأتي بفئات متعددة تُلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع.
وأشارت “الأمانة” إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن تعاون مشترك مع مؤسسة “طرفة عين”، وشركة “موفي السعودية”، لتقديم تجربة فريدة لسينما السيارات تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتدعم تنوع الخيارات الترفيهية أمام سكان العاصمة وزوّارها.
 

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