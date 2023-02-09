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فودافون تعلن إتاحة المكالمات الدولية لتركيا وسوريا لمدة 7 أيام

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فودافون
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الخميس، 09-02-2023 10:18 ص

أعلنت شركة فودافون مصر، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إتاحة المكالمات الدولية والرسائل وخدمات التجوال، (استقبال وإرسال) من وإلى تركيا وسوريا مجانا، ولمدة 7 أيام بداية من أمس الأربعاء 8 فبراير.

 

وقالت الشركة إن هذا الإجراء يهدف لتسهيل الأمر على عملاء فودافون في الاطمئنان على ذويهم بتركيا وسوريا في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد وتسبب في آلاف الوفيات والإصابات.

 

كان مصدر قال إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق لبعض مشغلي المحمول بالسوق المصري على تقديم دقائق مجانية دولية لدولتي سوريا وتركيا.

 

وضرب زلزال بقوة أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر جنوب تركيا، وهو ما أسفر عن سقوط عدد من المباني في تركيا وسوريا بما أودى بحياة أكثر من 13 آلاف شخص في تركيا، وأكثر من 3 آلاف شخص في سوريا.

 

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