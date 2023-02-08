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شاهد خبير فلك يتوقع زلزال تركيا قبل شهرين.. ماذا قال؟

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ميشال حايك
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الأربعاء، 08-02-2023 10:16 ص

 

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطع فيديو، لخبير الفلك اللبناني ميشيل حايك، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا قبل يومين.

 

وتوقع ميشيل حايك في مقطع فيديو قبل شهرين، حدوث زلزال في تركيا وسوريا.

 

وقال حايك: "تركيا مش ثابتة راح تنهز، للوهلة الأولى ما راح يقدروا الأتراك يميزوا إذا انفجار أو هزة أو زلزال".

 

وتابع: "الوقت اللي راح تهز الأرض هزتها، وتعمل فينا اللي راح تعمله كل مشاكل المنطقة، راح تبين إنها عادية مقابل هذا".

 

وأضاف: "بين بر وبحر اهتزاز بيهز لبنان، وظاهرة تحرك الأشياء لوحدها راح تنتشر وين ما كان".

 

واختتم الخبير الفلكي تصريحات: "أغراض راح تتنطط في السوبر ماركت من رف لرف لوحدها، وأمثلة كثيرة".
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