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رد ناري من الخارجية على تصريحات حسن نصرالله المسيئة لمصر

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رد ناري من الخارجية على تصريحات حسن نصرالله المسيئة لمصر

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حسن نصرالله
Native
Teads
السبت، 21-01-2023 10:07 ص
رد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد على تصريحات أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله، والتي دعا فيها لمراقبة الوضع المالي في مصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية، في استفسار لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن تصريحات نصرالله: "عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة".
وكان ما يسمى أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله المصنف إرهابيا قد دعا إلى مراقبة الوضع الاقتصادي في مصرـ الدولة الأولى التي وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل، متسائلا: "هل لبنان أهم لأمريكا منها؟".

كما نشرت وزارة الخارجية على صفحتها الرسمية بفيسبوك منشورا ذكرت فيه: "تعليقاً علي تصريحات حسن نصر الله بشأن مصر: المتحدث باسم وزارة الخارجية: تصريحات عبثية تحاول استدعاء بطولات زائفة.. ردا علي استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول تصريحات حسن نصر الله التي تطرق فيها إلى مصر مؤخراً، رفض السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التعقيب علي تلك التصريحات، مشيراً إلى أنها عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة".

وكان نصرالله قد قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية: "أدعوكم وعلى كل حال بعض الحاضرين اجروا دراسات وكتبوا ‏مقالات جميلة، ادعوكم الى مراقبة موضوع مصر والأردن، لكن مصر على وجه ‏الخصوص التي هي أول دولة اقامت سلام مع العدو الاسرائيلي وعملت كامب ديفيد وملتزمة ‏بالمعاهدة التزام دقيق، حسنا مع الامريكان الى ما شاء الله، افضل العلاقات مع ‏السعودية، افضل العلاقات مع دول الخليج، حسنا وتسير مع صندوق النقد الدولي، ‏اين اصبحت مصر، ما هو وضع مصر الآن؟"

وتابع: "هل لبنان أهم لأمريكا من مصر؟ هل ‏لبنان اهم لأوروبا من مصر؟ هل لبنان أهم للسعودية من مصر؟ هل لبنان أهم ‏للخليج من مصر؟ ما الذي ينقص دول الخليج ان تأتي بـ 100 مليار، 200 مليار، ‏‏300 مليار - يحسبوا حالهم عم يلعبو كرة قدم – وتستنهض توجد دولة عربية على حافة ‏الانهيار، الآن ومن سوء حظنا انه في مصر رغم وجود لاعبين كبار ومهمين ‏ومحترمين ودوليين، لكن ليس لدينا لا رونالدو ولا عندنا ميسي، حسنا هذا نموذج ‏ولا يوجد داع لنشرح فيه أكثر.."
 

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