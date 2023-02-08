"انفطرتْ قلوبنا ألمًا ".. شيخ الأزهر يدعو العالم لإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا





دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، العالم لإغاثة المحاصرين والمنكوبين فى سوريا وتركيا.

وقال شيخ الأزهر، فى منشور له عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، انفطرتْ قلوبنا ألمًا؛ بسبب المشاهد المروعة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب سوريا وتركيا.. داعين العالمَ للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصرين والمنكوبين، وتقديم يد العون والمساعدة للجرحى والمشردين، والإسراع لإنقاذ الأرواح من تحت الأنقاض.. اللهم رحماك بعبادك المستضعفين".

فى سياق نعى مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا فجر اليوم الاثنين، وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا ما بين قتلى ومصابين في سوريا وتركيا، بالإضافة إلى حصار العشرات تحت أنقاض المباني المهدمة.

وأعرب "حكماء المسلمين" عن تضامنه الكامل مع الشعبين السوري والتركي، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للمساعدة في إنقاذ المحاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة، وتقديم الدعم والإغاثة العاجلة للمتضررين جراء هذا الزلزال.

وتقدَّم مجلس حكماء المسلمين بخالص التعازي لأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.