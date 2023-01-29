فنان شهير يداعب ياسمين عز: هجيب المأذون.. وترد: احنا إخوات

داعب الفنان طارق الدسوقي، الإعلامية ياسمين عز، خلال حواره معها في حلقة أمس من برنامجها "كلام الناس".

ووجه الدسوقي، حديثه لياسمين، قائلا: "أنا شكلي هبعت أجيب المأذون قبل الحلقة ما تخلص".

فضحكت عز، وقالت: "إحنا إخوات يا أستاذ طارق، أنا أخت الضيوف في البرنامج".

وأضاف أنه عند اختلاف وجهتي النظر بين الزوج وزوجته، فإنه يرى أن الكلمة الأخيرة لا بد أن تكون للزوج، لأنه من سيتحمل تبعات أي قرار سواء سلبية أو إيجاب.



كما كشف الفنان طارق الدسوقي، سبب اعتذاره عن مسلسل العمدة للفنان محمد رمضان، والذي سيعرض شهر رمضان المقبل.

وقال «الدسوقي»، إن سبب اعتذاره عن المسلسل هو عدم الاتفاق في وجهات النظر مع مخرج العمل محمد سامي.

وأوضح أنه اجتمع مع المخرج محمد سامي، واتضح له أن هناك اختلافًا كبيرًا بينهما في وجهات النظر، مشيرًا إلى محمد سامي مؤلف ومخرج جيد، إضافة إلى أن محمد رمضان ممثل جيد أيضًا.

وبين «الدسوقي» أن وجهة نظر محمد سامي الفنية وكثير من المخرجين والفنانين في مصر والعالم ترى أن الفن هدفه بالأساس هو الترفيه، وهو ما يتنافى مع قناعاته، إذ يرى أن الفن رسالة، ووسيلة لإعادة وجدان الجمهور وإعادة منظومة القيم والأخلاق.

وأشار إلى أن مصر تحتاج وبشدة إلى هذا النوع من الفن الذي يحمل رسائل، لافتًا إلى الشعب المصري والشعوب العربية تتأثر بشكل كبير بالدراما.