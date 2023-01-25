"لبسني الحجاب وكان يوم إسود".. إسراء خطاب ترد على أنباء ارتباطها بـ عبدالله رشدي

علقت الإعلامة إسراء خطاب، على الصورة المنتشرة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الداعية عبد الله رشدي.وظهرت خطاب في مقطع فيديو عبر فيسبوك، قالت فيه: "ليس لي أي علاقة بالداعية عبدالله رشدي، كل ما حدث أنني قدمت واجب العزاء في وفاة زوجته ليس أكثر".وتابعت:" الصور المنتشرة على السوشيال ميديا تم التقاطها في العزاء، وليس معني انتشارها وجود علاقة بيننا".وواصلت:" عبدالله رشدي طلب مني ارتداء الحجاب خلال جلوسي معه لتقديم العزاء، وكانت غلطة عمري إني قابلت حد من الإسلاميين أو الدعاة".واختتمت حديثها: "غلطة عمري إني اتصورت معه ونشرت الصورة، كان يوم أسود يوم ما عرفت عبد الله رشدي، وأنا عمري ما هتجوز حد من الدعاة الإسلاميين".