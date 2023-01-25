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"لبسني الحجاب وكان يوم إسود".. إسراء خطاب ترد على أنباء ارتباطها بـ عبدالله رشدي
إسراء خطاب
Native
Teads
الأربعاء، 25-01-2023
08:39 ص
علقت الإعلامة إسراء خطاب، على الصورة المنتشرة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الداعية عبد الله رشدي.
وظهرت خطاب في مقطع فيديو عبر فيسبوك، قالت فيه: "ليس لي أي علاقة بالداعية عبدالله رشدي، كل ما حدث أنني قدمت واجب العزاء في وفاة زوجته ليس أكثر".
وتابعت:" الصور المنتشرة على السوشيال ميديا تم التقاطها في العزاء، وليس معني انتشارها وجود علاقة بيننا".
وواصلت:" عبدالله رشدي طلب مني ارتداء الحجاب خلال جلوسي معه لتقديم العزاء، وكانت غلطة عمري إني قابلت حد من الإسلاميين أو الدعاة".
واختتمت حديثها: "غلطة عمري إني اتصورت معه ونشرت الصورة، كان يوم أسود يوم ما عرفت عبد الله رشدي، وأنا عمري ما هتجوز حد من الدعاة الإسلاميين".
pic.twitter.com/5Q0cW3OfWE
— Baher Esmail (@EsmailBaher)
January 24, 2023
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اعلامية
عبدالله رشدى
اسراء خطاب
زواج عبدالله رشدي
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