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إثارة في الصوت والملابس.. إيقاف الإعلامية منى العمدة وإحالتها للتحقيق

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منى العمدة
Native
Teads
الأحد، 15-01-2023 09:07 ص

 

قررت قناة "النهار"، وقف برنامج "الجمهورية الجديدة" وكذلك إيقاف مقدمة البرنامج المذيعة منى العمدة عن العمل وإحالتها وفريق العمل والمسؤولين عن البرنامج للتحقيق.

 

وأفادت القناة في بيان "إنها رصدت بعض الأخطاء والتجاوز في إحدى حلقات البرنامج الأخيرة، وقررت وقفه لحين إعادته إلى المسار الصحيح أو إلغائه بشكل نهائي".

وجاء قرار وقف برنامج "الجمهورية الجديدة" بعد تداول فيديوهات خاصة بالبرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بإحدى الحلقات التي تناقش فيها الإعلامية منى العمدة أهمية العاصمة الإدارية خلال البرنامج.

وتضمنت التعليقات على الفيديوهات المتداولة للإعلامية منى العمدة أن طريقة حديثها للضيف ونبرة صوتها لا تليق بالعمل الإعلامي، كما تم تنازل فيديوهات اخرى لها بملابس اعتبرها البعض مثيرة.
شاهد الفيديو بالضغط هنا

 

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