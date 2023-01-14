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شاهد.. تعليق مفاجئ من ياسمين عز بعد إحالتها للتحقيق

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ياسمين عز
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السبت، 14-01-2023 09:22 ص

قالت الإعلامية ياسمين عز، في أول تعليق لها بعد قرار نقابة الإعلاميين، إحالتها للتحقيق، استجابة لشكاوى تتعلق بتصريحاتها المثيرة للجدل حول علاقة المرأة بزوجها، أنها لم تطلب سوى الحفاظ على كيان الأسرة.

وأوضحت: "هو أنا لما أقول احترموا الراجل وأمدح فيه لأنه شقيان وتعبان وأقول بلاش الصوت العالي والندية والمناطحة يبقى كلامي وحش".

وأردفت في أول ظهور لها ببرنامج كلام الناس المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر: ولما يقوموكي على الراجل ويسخنوكي عليه يبقى رز بلبن.

وأشارت "عز" إلى أهمية الاستقرار والاحترام في تربية وتفوق الأبناء، قائلة: "الناس إللي حصلوا على جوائز نوبل كان نتيجة نشأتهم في أسر مستقرة وتلقيهم مبادئ أهمها احترام الزوج وزوجته واحترام الكبير للصغير".

وشكرت "عز" المحامين الذين تطوعوا للدفاع عنها بعد إحالتها للتحقيق، قائلة: "بشكر من قلبي كل المحامين إللي تطوعوا للدفاع عني لأني لقيت أسطول محامين بيدافع عني واتخطيت وقلبي فرح".
 

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