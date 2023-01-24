الثلاثاء 24 يناير 2023
توقيت مصر 20:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حكم قضائي برفض دعوى الحكومة ضد ساويرس لسداد 7 مليارات ضرائب

تهز الكويت.. مارس الرذيلة مع الخادمة وبعدما حملت منه تخلص منها بأبشع طريقة

منى العمدة تعود للظهور مجددًا وتكشف سبب "الإثارة" في الفيديو الذي تسبب بوقفها

صدمة للأهلي.. لجنة الانضباط تفرض عقوبات على كهربا

بدولة عربية.. مدير مدرسة ينظم طابور الصباح بسلاح آلي ويطلق النار في الهواء

"طلع مبيعرفش".. راقصة شهيرة بتصريحات مفاجئة عن ليلة الدخلة وسبب طلاقها

أبرزها الأهلي والزمالك.. جدول مباريات اليوم في الدوري

فنانة شهيرة ترفع دعوى خلع على زوجها رجل الأعمال وتكشف السبب الصادم

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير.. ماذا قال؟

كلوب أصبح غير مقتنع به.. صلاح يرحل عن ليفربول ويتجه لهذا النادي

ADS
 

منى العمدة تعود للظهور مجددًا وتكشف سبب "الإثارة" في الفيديو الذي تسبب بوقفها

202301141021282128
منى العمدة
Native
Teads
الثلاثاء، 24-01-2023 12:31 م

 

 

كشفت الإعلامية منى العمدة في لقاء تلفزيوني، كواليس فيديو إحدى حلقات برنامجها "الجمهورية الجديدة"، والذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتم إيقافها بسببه.

وقالت: "أنا في أول حلقة سألت الضيف عن رأيه في العاصمة الإدارية الجديدة، فأخذوا الفيديو وغيروا درجة الصوت وخفضوا الإضاءة، وأضافوا الموسيقى للفيديو، وده كان رأي إحدى الجهات الرقابية في شبكة النهار".

وأوضحت منى العمدة أن الأزمة لم تقتصر على التلاعب في الفيديو الخاص بها قائلة: "السبب الثاني إني كنت عاملة عملية في الأذن، وتحت تأثير المسكنات والمضادات الحيوية، وده عمل حالة من الهدوء والسكينة لكن لم يغير طبقة صوتي".

وأشارت الإعلامية إلى أن برنامج "الجمهورية الجديدة" يقدم منذ عامين ونصف، وعرض منه 52 حلقة وصوتها فيها لم يتغير، لافتة إلى أن رد فعل الضيف وطريقته ربما هي التي أثارت الجدل".

وخلال التحقيقات، أكدت العمدة اعتذارها للجمهور وأنها ستقدم أداء مختلفًا في الفترة المقبلة، بعد تعافيها من ألم الجراحة والمسكنات التي حصلت عليها وأنها ستلتزم بالزي المناسب في تقديم الحلقات، وقررت القناة عودة منى العمدة لتقديم برنامجها خلال أسبوع.

 

إقرأ ايضا

نجيب-ساويرس

حكم قضائي برفض دعوى الحكومة ضد ساويرس لسداد 7 مليارات ضرائب

127-230200-education-exempting-director-weapon-school-3

بدولة عربية.. مدير مدرسة ينظم طابور الصباح بسلاح آلي ويطلق النار في الهواء

Fuoaddaher_18

"طلع مبيعرفش".. راقصة شهيرة بتصريحات مفاجئة عن ليلة الدخلة وسبب طلاقها

أخبار متعلقة

2023_1_14_20_55_52_929

أول تعليق لـ منى العمدة على قرار وقف برنامجها

elaosboa83529

خريجة صيدلة.. 5 معلومات لا تعرفها عن منى العمدة التي أثارت ضجة

417879_0

إثارة في الصوت والملابس.. إيقاف الإعلامية منى العمدة وإحالتها للتحقيق