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فنان شهير: خفت إنجاب ابنتي "خشية الفقر" لكن والدتي رأت حلما به آية قرآنية أرعبتني

فنان
فنان شهير: خفت إنجاب ابنتي "خشية الفقر" لكن والدتي رأت حلما به آية قرآنية أرعبتني
 
الإثنين، 15-03-2021 09:03 ص أحمد عادل شعبان
كشف الفنان أحمد زاهر أنه لم يكن يريد إنجاب ابنته ليلي ، مؤكدا أنه اتفق مع والدتها على عدم إنجاب ابنة أخرى بعد ملك واستخدام وسائل منع الحمل خشية الظروف المادية.

وأضاف: بعدها تفاجأت بحمل زوجتي في ابنتنا ليلى وكنت أعيش في حيرة شديدة خشية تغير الحال وفكرت في إجهاض هذا الطفل.

وتابع: بعدها تفاجأت بوالدتي تخبرني برؤيا رأتها تتضمن آية قرآنية أرعبتني حيث كانت الآية تتحدث عن ضرورة عدم قتل الأولاد خشية الفقر وبعدها احتفظت بالمولود وعرفت أنني كنت أفكر بطريقة خاطئة.
 

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