الإثنين 15 فبراير 2021
توقيت مصر 10:14 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. خطوبة «المهرة البحرينية» على شخص مجهول الهوية

الجيش السوري يتصدي لعدوان صاروخي جديد

خبر سار يعلن عنه الأمير هاري وميجان

أسرار تنشر لأول مرة عن رئيس الأرجنتين الراحل

الموت يفجع «آل سعود» في أميرتين خلال 24 ساعة

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

المسبار الفضائي الإماراتي "الأمل" يرسل أولى صوره من المريخ

تشريح جثة إعلامي شهير يفجر صدمة عن سبب الوفاة

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة

الحكومة ترد على البرلمان بشأن غلق المواقع الإباحية

ADS
 

فنان شهير يعلن تبرؤه من الغناء قبل وفاته: اوعوا تفتكروني بالأغاني .. افتكروني بالدعاء

فنان
فنان شهير يعلن تبرؤه من الغناء قبل وفاته: اوعوا تفتكروني بالأغاني .. افتكروني بالدعاء
 
الإثنين، 15-02-2021 08:03 ص خلود عادل
كشف نجل شقيقة فنان شهير من متابعيه ألا يذكروا خاله بالغناء الذي تبرأ منه قبل وفاته.

وقال عادل نافع - نجل شقيقة المطرب الراحل علي حميدة - في لايف عبر "فيس بوك": كان خايف يفضل لوحده قبل الموت وكان بيطلب مني أفضل معاه.

وأضاف: رفض يسمع أي أغنية قبل ساعات من وفاته وتبرأ من الغناء وياريت متذكرهوش بالموسيقى والغناء الذي تبرأ منه لكن اذكروه بالدعاء.

وتابع: الحمد الله على حسن الخاتمة في ليلة الجمعة .. بعد أن أدى صلاة العصر، وبعد .. ختام الصلاة والتسابيح أنهى كلامه بالحمد الله بعد أن نطق الشهادتين انتقل إلى رحمة الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون.
 

إقرأ ايضا

Capture

الموت يفجع «آل سعود» في أميرتين خلال 24 ساعة

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تحرج فنان مصري شهير: مش بترد على رسايل الحب بتاعتي

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان يكشف عن كارثة بشأن الإخوان: ستزعج كل رجل أمن في العالم

أخبار متعلقة

علي حميدة

علي حميدة يرفض سماع الموسيقى ويطلب تشغيل القرآن قبل وفاته بدقائق: مش وقت أغاني

فنان

رزان مغربي: كنت أتمنى هذا الفنان يضربني بالقلم على وشي

فنانة

بعد طلاقها من فنان .. حادث مروع لإعلامية أهلاوية شهيرة

الجزيرة

مذيع الجزيرة: الأمير محمد بن سلمان أبهرني حين قام بهذا التصرف

الإعلامي وائل الإبراشي

فيفي عبده تفجر مفاجأة مدوية عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي: حد يرد عليا

أحمد السقا

تصرف غير متوقع من والد زوجة أحمد السقا بعد تدهور حالته بسبب كورونا