فنان شهير يعلن تبرؤه من الغناء قبل وفاته: اوعوا تفتكروني بالأغاني .. افتكروني بالدعاء

الإثنين، 15-02-2021
08:03 ص
خلود عادل
كشف نجل شقيقة فنان شهير من متابعيه ألا يذكروا خاله بالغناء الذي تبرأ منه قبل وفاته.
وقال عادل نافع - نجل شقيقة المطرب الراحل علي حميدة
- في لايف عبر "فيس بوك": كان خايف يفضل لوحده قبل الموت وكان بيطلب مني أفضل معاه.
وأضاف: رفض يسمع أي أغنية قبل ساعات من وفاته وتبرأ من الغناء وياريت متذكرهوش بالموسيقى والغناء الذي تبرأ منه لكن اذكروه بالدعاء.
وتابع: الحمد الله على حسن الخاتمة في ليلة الجمعة .. بعد أن أدى صلاة العصر، وبعد .. ختام الصلاة والتسابيح أنهى كلامه بالحمد الله بعد أن نطق الشهادتين انتقل إلى رحمة الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون.