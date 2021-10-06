فنان سعودي شهير يصدم الجميع بالحديث عن أوضاع حميمية جريئة

الأربعاء، 06-10-2021
12:20 م
تسبب الفنان السعودي مؤيد الثقفي
، في حالة صدمة لدى
الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن أوضاع حميمية جريئة
للغاية على
العام.
وتعرض الطبيب والفنان السعودي، إلى هجوم واسع من قبل رواد
مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد نشره صورة له برفقة طبيب يدعى علاء، وأرفق الصورة
بتعليق قال فيه: "نقاش مع الدكتور علاء عن الجنس الفموي!".
وصُدم المتابعون بجرأة مؤيد، واعتبروا أنه تخطى الخطوط الحمر،
وتصرفه فيه الكثير من الوقاحة.
ومؤيد الثقفي
هو ممثل وطبيب سعودي، إشتهر في تمثيله في برنامج
"تكي" الذي يعرض على يوتيوب، وبرنامج "ليش لا"، كما شارك في شهر
رمضان 2016 في مسلسل "حارة الشيخ"، ومسلسل "حب بلا حدود" الذي
يعرض حالياً.