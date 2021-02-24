«استعراض جسد».. سلمى الشيمي تعود لإثارة الجدل بفيديو جريء
سلمى الشيمي
الأربعاء، 24-02-202111:10 صالمصريون
عادت عارضة الأزياء سلمى الشيمي المعروفة بـ"فتاة
الهرم"، إلى إثارة الجدل بعد نشرها فيديو جريء بملابس شبه عارية، تستعرض فيه
أنوثتها، وذلك على أنغام أغنية "أغلى الحبايب" للفنانة نوال الزغبي.
وظهرت سلمى الشيمي في مقطع الفيديو، وهى تتمايل على أغنية
أغلى الحبايب، وارتدت "فستان حمالات" أبرز مفاتن جسدها.
يُذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل
الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بـ"زي فرعوني" بمنطقة أهرامات سقارة
أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل. سلمى الشيمي موديل مصرية في العشرينات من عمرها، تخرجت في
كلية التمريض في 2018 لكنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، ومن خلال حساباتها على مواقع
التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورًا مثيرة للجدل، بل نشرت
سابقًا "جلسة تصوير الموز" التي عرضتها للهجوم والنقد أيضًا.
وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا عليها مطالبين
بمحاكمتها مثل الفنانة سما المصري لنشرها الفسق والتحريض على الرذيلة، حسب قولهم.