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فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بإعلان توبتها وارتداء الحجاب (فيديو)

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سعودة
 
الخميس، 25-02-2021 09:33 ص المصريون

فاجأت الفنانة الكويتية سعاد سليمان، المعروفة باسم «سعودة»، جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بقرار توبتها عن التبرج وإعلان ارتداء الحجاب بشكل رسمي.
وظهرت «سعودة»، خلال الفيديو الذي نشرته عبر مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق سناب شات، وهي داخل سيارتها وكانت ترتدي الحجاب، رفقة صديقتها أو إحدى أقاربها.
وقالت : «لسه طالعة من عند الطبيب وصرت أحسن.. وحبيت أقولكم إني خلاص تحجبت رسمي.. الحمد لله دائما وأبدا».
يشار إلى أن سعودة، كانت أعلنت مؤخرا، ولأول مرة، عن تفاصيل حادث تعرضت له قبل 7 سنوات، مشيرة إلى أن سيارتها انفجرت بسبب الغاز، مؤكدة أن آثار الحرق الذي أصاب يدها موجود حتى الآن.
وحاز الفيديو على إعجاب متابعيها، داعين لها بالثبات والتوفيق، فيما حذرها البعض من أن تكون أقدمت على تلك الخطوة للفت الانتباه إليها ثم التراجع عن الحجاب مرة أخرى.

 

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