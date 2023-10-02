فنانة شهيرة: مشاهد القبلات بتحرك المشاعر وأتقبل الخيانة الزوجية لهذا السبب
الفنانة عبير شمس الدين
الإثنين، 02-10-202301:08 م
ترفض الممثلة السورية عبير شمس الدين أداء أي مشهد فني يتضمن وجود قبلة، معتبرة أن مشاهد القبلات "تحرك مشاعر الفنانين".
وقالت عبير شمس الدين في لقائها مع برنامج "شو القصة" إن مشاهد القبلات لا يمكن إدراجها ضمن إطار التمثيل وخدمة المشهد الدرامي فقط.
وأيدت الممثلة السورية الظهور في الأدوار الجريئة كالراقصات أو فتيات الليل، إذا كان الهدف توصيل رسائل إنسانية إلى الجمهور، ولكن مع ضرورة الابتعاد عن "الوقاحة بالعرض".
وأضافت أنها أخذت حقها الكامل في الدراما السورية، وقدمت نفسها وموهبتها بالشكل الصحيح، لكنها ابتعدت فترة عن الأضواء بسبب انشغالها بعائلتها وأطفالها الثلاثة، مؤكدة أنها ليست نادمة على هذه الخطوة.
وتطرقت "شمس الدين" إلى علاقتها بزملائها الفنانين، مؤكدة أن الممثلة السورية جيني إسبر أقرب صديقاتها، ووصفتها بـ"الحنونة والخلوقة والحقيقية"، نافية وجود أي خلافات بينها وبين الممثل معتصم النهار.
وأشارت إلى أن الشائعات تلاحقها باستمرار بسبب عدم حديثها عن حياتها الشخصية، نافية شائعة محاولة الانتحار، كما أشارت إلى تعرضها للخيانة من قبل زوجها السابق، لكنها لم تنفصل عنه وتقبلت الأمر.
وختمت قائلة: "أسامح الرجل على خيانته، وأبرر ذلك بضعفه أمام المغريات، إضافة إلى وجود فراغ عاطفي لديه"، مشيرة إلى تعرضها للعنف والضرب من قبل أحد الرجال، وهو ما دفعها لضربه بالمثل.