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إلهام شاهين تكشف سبب عدم إنجابها وتهاجم الشيخ الشعراوي

الإثنين، 02-10-2023 01:08 م


تصريحات نارية وأخرى خاصة أطلقتها الفنانة الشهيرة إلهام شاهين في أحدث ظهور إعلامي، ما أحدث ضجة خاصة ما تعلق بالجزء الديني منها.
وحلت شاهين، ضيفة على برنامج "كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، عبر فضائية "الجديد"، وتحدثت عن أسرار عديدة تتعلق بأمومتها وكشفت عن آرائها في العديد من القضايا والأسماء اللامعة.
واعترفت إلهام شاهين: "أنا راضية عن عدم إنجابي للأطفال لكن أريد أن أعيش حرة بدون قيود"، مشددة على أنها غير نادمة على فكرة الإجهاض.
وقالت إن الفن يأخذ كل وقتها، خصوصا مع العمل لمدة 20 ساعة أحيانا، فمتى تجد وقتا لتمارس أمومتها وتهتم بالأولاد، مضيفة: "كان لازم يبقى في اختيار وأنا اخترت".
وتابعت أن الأمومة عطاء وتضحية، معتبرة أن من الممكن ممارسة الأمومة مع آخرين غير الأبناء مثل الأشقاء أو أصدقائها المقربين.
وتطرقت إلهام شاهين لرؤيتها لتعدد الزوجات وإخلاص الرجل، قائلة إنه "لا يوجد رجل مخلص لزوجته، وهناك أشخاص يحبون كثرة الزواج وبعض الأشخاص الذين يتزوجون لمرة واحدة لديهم أكثر من علاقة".
وتابعت: "أنا بشوف أنا حقوق الراجل والست المفروض تبقى متساوية، ومفيش حاجة اسمها الشرع مديك تتجوز أكتر من واحدة، وأنا ضد تلك الفكرة والمبادئ لكن ده فكر معظم الرجالة".
أيضا تطرقت إلهام للحديث عن الإمام محمد متولي الشعراوي، موضحة أنها رفضت تقديم شخصيته في عمل فني، وبررت: "فيديوهات الشيخ الشعراوي كانت صادمة بالنسبة لي ونريد أن نقدم أعمالا لأشخاص طوروا شيئا مهما في الحياة".
وهاجمت الفنانة الإعلامية ياسمين عز، قائلة: "أنا ضد ما تقدمه من أفكار كونها تنحاز لشخصية الرجل بطريقة زائدة عن الحد وتستخدم الألقاب مثل فرعوني".
وأضافت: "مش عاوزة أدي أي أهمية لحد وأطلع أتكلم عنه، وأنا مش بتابع نوعية البرامج دي، لكن في ناس بتحكيلي وياسمين عز أوفر أوي مع الرجالة وبتحقر من شأن المرأة، وأطالب بمقاطعة برنامجها عشان بتقول كلام مش منطقي".

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