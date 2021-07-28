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صابرين عن خلع الحجاب: مكنتش بلبس حاجة والناس بتشيد بتمثيلي

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صابرين
Native
الأربعاء، 28-07-2021 09:17 ص

كشفت الفنانة صابرين، عن سبب وتفاصيل خلعها الحجاب بعد أن توقفت عن التمثيل لفترة زمنية وقررت ارتدائه، مؤكدة على وجود ملابسات كثيرة بشأن قرارها.
وذكرت “صابرين” في مقابلة تلفزيونية، أنها وكلت الله لكي يوفقها للقرار المناسب، مبينة أن هناك أشخاص نهايتهم تكون جيدة، ولم تكن طريقة ملابسهم هي التي اعتاد عليها الأشخاص، كما أن هناك أشخاص ملتزمين ولكن معاملتهم مع والديهم سيئة.
وأشارت إلى أنه عند ارتدائها الباروكة “اتقلبت الدنيا، ونزلي مانشيت هعمل كوميدي بالباروكة يعني إيه طيب أعمل كوميدي وأنا قرعة وحسيت إن اللقب بتاعي هيبقى صابرين أم باروكة”.
وتابعت “صابرين”: “الحجاب كان في حالة انفصال في البيت ولخبطة، أهم حاجة الواحد يعمل اللي بيحبه بصدق، ولما قررت أفك الحجاب قلت أنا مش بعمل الصح أوي وليه أبقى بـ وشين ولا 3 وشوش، وليه مواربة باب الناس بتهاجمني عشان الباروكة”.
وأضافت: “أنا لما كنت بقعد مع نفسي كنت بقول أهو الباروكة أحسن ما أعمل حاجة تانية، بعدين قلت لنفسي أنا مكنتش بلبس حاجة والناس كانت بتشيد باحترام الأدوار، والناس ابتدت تعلق الشماعة ليا”.
وأكملت “صابرين”: “وقلت يعني إيه لو كسبت العالم وخسرت نفسي، وحسيت إني حابة نفسي أكثر وفي تصالح والعلاقة مع ربنا بيني وبينه ومحدش بيسألني أنت صليتي ولا لأ وصومتي ولا لأ ومحدش بيعرف واجباتك في السر”.
وختمت بقولها: “دايمًا كنت بقول اللي هينزل معايا القبر يحاسبني، وكان في تعليقات ناس تقولي إحنا بنحبك في الله وبننصحك وأنا بحب ده وبحترمه وفي ناس بقى تخصص بهدلة، وكانوا لجان وبيكون باين مين بينصح بمحبة ومين بيشوط وخلاص”.
 

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