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بالمايوه.. فنان شهير يُدلك مؤخرة صديقته الفنانة على البحر (صورة)

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الثلاثاء، 27-07-2021 01:16 م

التُقطت صورة جريئة لفنان شهير رفقة حبيبته الفنانة المعروفة، أثناء استلقائها على بطنها مرتدية المايوه بينما هو يداعب مؤخرةها بيده.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للثنائي الهوليوودي الذي يتصدر اهتمام الجمهور في هذه الفترة وهي ثنائية النجمة العالمية جينيفر لوبيز والممثل بن أفليك.
وما لفت الأنظار على السوشيال ميديا ان الصورة المنتشرة تظهر عدم تغيّر الأخير في طريقة تعامله مع جينيفر لوبيز على الرغم من انهما انفصلا لفترة طويلة وعادا الى بعضهما بعد حوالي 20 سنة على بداية علاقتهما أول مرة.
ونالت الصور انتقادات البعض بينما اعتبرها آخرون صورًا عادية بين حبيبين أثناء قضاء عطلة صيفية.

 

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